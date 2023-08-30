Запасы урана есть и надо осваивать дальше - глава АО «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов поручил увеличить инвестиции в геологоразведку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».



Глава АО «Самрук-Қазына» посетил предприятия АО «Казатомпром» «Хорасан-U» и «Байкен-U». В социальной сети Х, ранее известной как Twitter, он написал: «Обсудил с коллегами текущие запасы и дал указание инвестировать в дальнейшую разведку месторождений. Запасы есть и надо осваивать дальше».

По итогам 2022 года Казахстан стал абсолютным лидером по добыче урана в мире - 42%. Из них доля предприятий АО «Казатомпром» - 22%.

АО «Казатомпром» - крупнейший в мире производитель урана с добычей природного урана. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Компания вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Казахстана и при добыче применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды.