Запасы снижаются: куда утекает казахстанское топливо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Незаконный вывоз казахстанского дизтоплива – главная проблема, которая тянется из года в год. Отечественный рынок ГСМ переживает очередной кризис – стране опять не хватает дизельного топлива. И это при том, что нефтедобывающая республика в этом году смогла произвести рекордное количество дизтоплива. Казахстанцы недоумевают, почему в столь сложное время один из заводов – Павлодарский нефтехимический, встал на ремонт. Но действительно ли дело в плановых ремонтах казахстанских НПЗ и сельхозтоваропроизводителях, которым весной и осенью отдают большое количество удешевленного топлива? Проблема есть, говорит директор департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев, и она на поверхности – вывоз топлива в сопредельные государства. В интервью МИА «Казинформ» он ответил, как компания реагирует на существующие вызовы, чем грозит несвоевременный ремонт на ПНХЗ и когда Казахстан перестанет лихорадить от нехватки ГСМ.

- Дмитрий Сергеевич, сейчас в Казахстане на рынке нефтепродуктов наблюдается ажиотаж, в частности, речь идет о нехватке дизельного топлива.

- На сегодня ежедневное производство дизельного топлива на Шымкентском заводе составляет около 5,5 тыс. тонн, на Атырауском – около 4,4 тыс. тонн.

До остановки Павлодарского НХЗ на ремонт три казахстанских нефтеперерабатывающих завода ежедневно вырабатывали около 16 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время в стране наблюдался аномально высокий уровень его потребления – до 17 тыс. тонн в сутки.

В прошлом месяце три НПЗ отгрузили в регионы 466 тыс. тонн дизельного топлива при потребности внутреннего рынка порядка 440 тыс. тонн.

Несмотря на это, мы наблюдаем крупное снижение запасов дизтоплива в Костанайской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областях.

- Получается, заводы отгружают больше, чем потребляет страна. С чем же тогда связан дефицит дизельного топлива в ряде регионов?

- Эта проблема возникла не сегодня и повторяется уже не первый год. Несмотря на то, что три НПЗ полностью обеспечивают объем потребления внутреннего рынка Казахстана, действительно, в ряде регионов наблюдается определенный дефицит.

Причина вполне очевидна – топливо вывозят из Казахстана в сопредельные государства. По предварительной оценке, только за последний месяц из страны вывезено порядка 50 тысяч тонн дизеля. Обусловлено это диспаритетом цен. Например, если у нас стоимость за литр составляла 200 тенге, то в соседней России – 280 тенге. Прибыль от такого перетока доходит до 200 долларов за тонну.

В октябре расчетное потребление дизтоплива взято на уровне 460 тыс. тонн. Откуда мы взяли эту цифру? Такой прогноз потребления рассчитан на аналитике 2015-2020 годов. Исторически потребление в октябре в Казахстане было на уровне 430-440 тыс. тонн, кроме резкого роста в октябре 2019 года – до 490 тыс. тонн. И столь резкое потребление было спровоцировано доказанными фактами перетока дизтоплива из страны.

Возьмем, к примеру, Павлодарскую область, куда в сентябре было отгружено 37 тыс. тонн дизтоплива. Согласно нашим расчетам, к концу месяца остаточные запасы дизеля на нефтебазах региона должны были пополниться на 4 тыс. тонн. Но запасы, наоборот, снизились на 600 тонн!

Заметьте, что Павлодарская область привлекательна для перетока нефтепродуктов из-за близости с международной трассой и расстоянием до Омска – 400 км.

В то же время сейчас на ПНХЗ поступили заявки почти на 15 тыс. тонн дизтоплива, из которых 6 тысяч – на склады Павлодара. Скорее всего, после отгрузки с завода этот объем просто-напросто вывезут из страны.

Министерство энергетики обратилось в соответствующие органы с письмом о необходимости проведения проверок в приграничных регионах всех машин, перевозящих ГСМ. Однако вывоз продолжается по объездным путям. При этом мы не можем ограничить продажу дизельного топлива транзитным фурам, в том числе иностранным, которые перед выездом из Казахстана заправляют полные баки нашим более дешевым топливом.

Тем временем из-за сложившейся ситуации казахстанские АЗС в настоящее время вынуждены завозить дорогой российский импорт, что и приводит к резкому удорожанию на «пистолете».

Участниками рынка уже заключены договора на импорт 60 тыс. тонн дизтоплива в октябре, из которых 40 тыс. тонн поставлены в страну. Завозится российское зимнее дизтопливо, цена которого на «пистолете» составит 300-330 тенге за литр.

- Тем не менее, 9 октября ПНХЗ остановился на плановый ремонт. Чем обусловлена эта необходимость в условиях столь непростой ситуации?

- Давайте начнем с того, что ежегодно все казахстанские нефтеперерабатывающие заводы останавливаются на текущий и плановый ремонты. Капитальный ремонт проводится раз в три года. И графики составляются не здесь и сейчас, а за несколько месяцев до предполагаемой остановки.

Более того, учитывалась сложившаяся ситуация с дизельным топливом на внутреннем рынке, поэтому начало ремонта на ПНХЗ переносили трижды.

На период остановки запланированы ремонтные работы на всех технологических установках завода. Ключевые и наиболее критические для производства работы будут проведены на технологической колонне комплекса первичной переработки нефти. Срок эксплуатации по данной колонне разрешен до конца 2021 года. Поэтому для нас было критично провести ремонт до наступления морозов, то есть в октябре. Это позволит минимизировать технологические риски.

В целом же выход завода на полноценный режим запланирован на начало ноября.

- Но что же делать? Как быть в сложившейся ситуации? Проблему же надо решать.

- В первую очередь необходимо остановить несанкционированный вывоз из страны дизельного топлива.

Что касается «КазМунайГаза», то наша главная задача обеспечить бесперебойную работу нефтеперерабатывающих заводов.

Также хочу отметить, что все НПЗ полностью закрыли заявки на уборочную кампанию за сентябрь. При этом цена для сельхозтоваропроизводителей была значительно ниже рыночной, что также позволило на местах перепродавать это дизтопливо дороже.

Кроме того, в национальной компании действует диспетчерско-аналитический центр, который является одним из ведущих структурных подразделений КМГ. На его базе осуществляется сбор, обработка, хранение и анализ поступающей информации, в том числе о состоянии рынка нефтепродуктов в стране. Все данные предоставляются в оперативном режиме и, если происходят какие-то критические ситуации, руководство компании оповещается автоматически.

Наряду с этим, в ДАЦ сформирована база данных, которая содержит исторические сведения по всем производственным процессам. В результате мы имеем возможность оперативно мониторить регулирование баланса нефтепродуктов на рынке страны.

- Наряду с дефицитом возникают и другие вопрос. На прошлой неделе автолюбители пожаловались на качество дизельного топлива – по их словам оно не выдерживает даже достаточно мягкой «южной» осени. Некоторые провели эксперимент и записали результаты на видео.

- Да, мы видели эти видеоролики и сразу же отреагировали, так как можем со 100%-ой уверенностью гарантировать качество нашей продукции. Чтобы не быть голословными, мы провели собственные эксперименты на Шымкентском и Атырауском НПЗ. То есть наглядно показали при какой температуре замерзает межсезонный дизель.

В Шымкенте испытания проводились на сертифицированных аппаратах анализа температуры фильтруемости и застывания. Результаты показали, что производимое на Шымкентском НПЗ дизтопливо застывает при средней температуре минус 15 градусов, а температура фильтруемости составила минус 7 градусов (при норме не выше минус 5 градусов).

На Атырауском НПЗ проверили дизель «народным» методом – оставили на ночь емкость с дизелем на улице при температуре минус 1 градус. И судя по результатам, атырауский дизель также соответствует всем температурным нормам.

Я хотел бы отметить, что контроль качества дизельного топлива на НПЗ осуществляется через выдачу паспорта на партию при отгрузке, что сопровождается отбором «арбитражных» проб. Образец каждой партии сохраняется на НПЗ и в случае предъявления претензий служит подтверждением качества всей партии. До настоящего времени претензий в отношении НПЗ не было.

Также нельзя забывать, что все три наших НПЗ работают по так называемой «давальческой схеме» и не занимаются розничной реализацией топлива. То есть НПЗ только перерабатывают сырье и передают переработанную продукцию собственникам нефти – «давальцам». После того как дизельное топливо отгружено с НПЗ, оно поступает на нефтебазы и далее на АЗС. Контроль качества топлива на нефтебазах и АЗС находится в зоне ответственности оптовых и розничных реализаторов топлива. Если в процессе хранения на нефтебазах качество дизельного топлива не соблюдается или происходит смешение с другим продуктом, то это уже вопрос соответствующих государственных органов.

- И еще один вопрос, волнующий общество: недавно, авиаперевозчики заявили о возможной нехватке авиатоплива и возможном срыве перевозок. Есть ли повод для беспокойства?

- Причин для беспокойства авиаперевозчиков нет. По нашим планам, в октябре на АНПЗ будет произведено 10 тыс. тонн авиатоплива, на Шымкентском НПЗ – 25 тыс. тонн. В целом, на начало октября запасы авиатоплива составляют около 57 тыс. тонн, что превышает месячное потребление всей страны. Спрос в текущем месяце ожидается на уровне 45 тыс. тонн. С учетом накопленных объемов производство на НПЗ в октябре позволит покрыть потребность внутреннего рынка в авиатопливе. Поэтому, я думаю, что переживать в данном случае не о чем.