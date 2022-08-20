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Запасы сахара в ЗКО составляют более 600 тонн
20 Августа 2022 13:30

Запасы сахара в ЗКО составляют более 600 тонн

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сладкий продукт поставляется с заводов Жамбылской и Алматинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев сообщил, что на сегодня потребность населения области и промышленных предприятий в сахаре составляет 1 340 тонн в месяц (940 тонн – население, 400 тонн – индустриальная потребность).

Как известно, более 70% потребности области в сахаре были обеспечены продукцией сахарных заводов России и Беларуси из-за удобства транспортной логистики. Однако в марте Россия запретила экспорт сахара со своей территории.

«Тем не менее, накопленный фонд позволил обеспечить спрос на сахар до начала мая. Сейчас сахар поставляется с заводов, расположенных в Жамбылской («Таразский» и «Меркенский» заводы) и Алматинской («Коксуский» завод) областях страны. Всего в июне-августе оптовыми поставщиками в область поставлено 39 вагонов (2 652 тонны) и реализовано по 515 – 517 тенге, - рассказал Бауыржан Саткалиев.

Запасы сахара в области составляют 607 тонн. Заводы реализуют сахар по цене 490 тенге за килограмм.


Фото: mgorod.kz

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