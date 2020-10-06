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Запасы препарата для лечения коронавируса заканчиваются в Нидерландах

Автор:  
Арнур Рахимбеков
6 Октября 2020, 22:49
Запасы препарата для лечения коронавируса заканчиваются в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Больницы Нидерландов испытывают нехватку противовирусного препарата «Ремдесивир», применяемого при лечении пациентов с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» из Брюсселя.

Лекарство «Ремдесивир», разработанное для лечения лихорадки Эбола показывает определенную эффективность в лечении пациентов, страдающих затрудненным дыханием. В июне текущего года он был одобрен Евросоюзом как препарат для лечения больных КВИ.

Институт общественного здравоохранения Нидерландов RIVM и Министерство здравоохранения подтвердили, что препарата нет в наличии, заявив, что официальные лица в течение нескольких недель вели переговоры с ЕС по данному вопросу. Европейская комиссия закупает препарат централизованно для всех стран-членов. Пока неизвестна ситуация с запасами препарата в других странах ЕС.

«Ремдесивир» также одобрен для использования при лечении Covid-19 в США и использовался при терапии президента Дональда Трампа во время его недавнего пребывания в больнице.

Несмотря на нехватку указанного лекарства, нидерландские врачи заявили, что ситуация «не катастрофичная». Марк де Бур, специалист по инфекционным заболеваниям из больницы LUMC в Лейдене, сказал, что данный препарат не всегда спасает жизни больных, но может сократить количество времени, которое пациенты проводят в больнице.


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