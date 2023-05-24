Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Западно-Казахстанская область является третьим нефтедобывающим регионом республики по объемам добычи нефти, на долю которой приходится 13,7% от общей добычи нефти в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

«Запасы (геологические) нефти и конденсата составляют порядка 1 554,2 млн тонн / 329 млн тонн. В перспективе к 2029 году планируется нарастить добычу нефти в регионе до 13,1 млн тонн», - сообщил вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов в ходе своего выступления на встрече с населением Западно-Казахстанской области.

На месторождении Карачаганак в рамках проектов поддержания полки добычи ведется строительство 5-го компрессора. Начата реализация проекта строительства 6-го компрессора. Завершить проекты 5-го и 6-го компрессоров планируется в 2025 и 2028 году соответственно.

Также Асхат Хасенов в своем докладе отдельно остановился на вопросах обеспечения горюче-смазочными материалами населения. При этом отметил, что Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ.

Во избежание неконтролируемого вывоза нефтепродуктов в соседние страны Министерством были приняты всевозможные меры по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ:

- введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом;

- приняты законодательные нормы, обязывающие ресурсодержателей поставлять ГСМ напрямую заправочным станциям;

- приняты законодательные нормы по исключению непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов;

- введены дифференцированные цены в зависимости от резидентства и объемов заправки.

Однако, как отметил вице-министр энергетики, все эти меры не возымели должного эффекта и в целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ было необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.

Как сообщил Асхат Хасенов, Министерством принят приказ по увеличению цен на бензин марки Аи-92 и Аи-93 до 205 тенге и дизельное топливо (ДТ) до 295 тенге за литр.

Увеличены совокупные запасы дизельного топлива в стране с 286 до 471 тысячи тонн или до 27 суток потребности. Уменьшено количество АЗС без ДТ с 574 до 266 или с 18 до 8,3% (всего 3 191 АЗС). Из 131 АЗС по области количество АЗС без дизтоплива уменьшено с 21 до 2.

«Для увеличения объемов производства нефтепродуктов до конца 2027 года на АНПЗ планируется реализовать проект по увеличению объема нефтепереработки с 5,5 до 6,7 млн тонн/год. Кроме того, планируется расширение действующих мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн к 2029 году», - заключил вице-министр.