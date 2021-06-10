Запасы моркови снизились в 5,3 раза в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запасы отечественной моркови снизились в 5,3 раза в Казахстане. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее министр торговли и интеграции объяснил причины роста цен на картофель, также отмечая высокую долю импорта продукции.

«Еще более сложная ситуация сложилась по моркови. На текущий момент запасы отечественной продукции снизились в 5,3 раза по сравнению с началом года (с 211 тысяч тонн до 40 тысяч тонн). При этом ежегодно в Казахстане наблюдается недостаток производства моркови в 5-6% от потребности», - сказал в ходе заседания Правительства Бахыт Султанов.

По словам министра, основной дефицит приходится на период с апреля по июль, который Казахстан вынужден покрывать за счет дорого импорта из Узбекистана. При этом в самом Узбекистане цена на морковь с начала года выросла более чем на 55%.

«По моркови регионы также не сформировали достаточные объемы запасов – в стабфондах храниться всего 258 тонн. Форвардный закуп по моркови в настоящий момент по всей стране составляет 5,7 тысячи тонн, из которых 73% приходиться только на Алматы», - отметил министр.

Также, по словам Бахыта Султанова, государственными органами ведется работа по реализации мероприятий Дорожной карты по стабилизации цен.

«В этой связи, Аскар Узакпаевич (Мамин - прим.), прошу поручить Министерству сельского хозяйства: первое, в срочном порядке разработать прогноз баланса производства, импорта, экспорта, имеющихся запасов и потребления продовольственных товаров с ежемесячной их актуализацией, что позволит проводить своевременный анализ факторов влияния на рост цен. Второе, ускорить внедрение конкретных встречных обязательств сельхозтоваропроизводителей направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары при получении субсидий.

Акиматам: во-первых, довести финансирование форвардного закупа до 10 млрд. тенге и «оборотной схемы» до 50 млрд тенге;

во-вторых, взять на жесткий контроль исполнение обязательств субъектов торговли, предусмотренных в меморандумах по стабилизации цен», - заявил Б. Султанов.



