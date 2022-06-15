15 Июня 2022 10:50

Запасы лекарственных растений истощаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане наблюдается нерегулируемое использование лекарственных растений, что приводит к истощению сырьевых запасов. Об том заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Растительный мир Казахстана насчитывает более 6 тыс. видов древесно-кустарниковой и травянистой растительности. Из них лекарственными растениями являются около 1,5 тыс. видов, 110 видов реликтовых растений, а также 700 видов эндемичных растений, 390 видов занесены в Красную книгу Республики Казахстан. В настоящее время в список лекарственных растений, экспортируемых из Казахстана, входят 14 видов – это солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень и другие», - сказал Сериккали Брекешев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, в связи с нерегулируемым использованием сырьевые запасы лекарственных растений истощаются.

«Росту объемов бесконтрольного сбора лекарственных растений способствует увеличение спроса на внешних рынках. По данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанской солодки являются Китай, Турция и США», - отметил министр.

«Например, в Китай с 2018 по 2021 год экспортировано 32,7 тыс. тонн солодки, что значительно превышает объемы заготовки солодки по конкретным регионам, рекомендованные Институтом общей ботаники и фитоинтродукции», - добавил глава Минэкологии.