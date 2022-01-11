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    05:00, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Запасы крови отправили из Павлодара в Нур-Султан

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Благодаря павлодарским донорам из областного центра в Нур-Султан врачам отправили 23 литра крови. Об этом сообщил руководитель регионального управления здравоохранения Айдар Ситказинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По его словам, областной центр крови объявил сбор, пригласил постоянных доноров. Вновь прибывшие проходят обследования, лейкофильтрацию, и их кровь нельзя брать сразу после сдачи.

    «Мы не можем брать кровь у всех подряд, контингент доноров разный - у кого-то есть гепатит и другие заболевания», - объяснил главный врач региона.

    Он добавил, что для Павлодарской области в центре крови есть достаточный запас.

    Теги:
    Здравоохранение Павлодарская область
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