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    13:22, 11 Март 2021 | GMT +6

    Запасы бензина и дизтоплива находятся на комфортном уровне - Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совокупные запасы бензина и дизельного топлива в Казахстане находятся на комфортном уровне. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 5 марта текущего года совокупный запас нефтепродуктов находится на комфортном уровне. В частности, по бензину 218,7 тысячи тонн, что достаточно для покрытия 20-суточной потребности страны, а по дизельному топливу - 306,2 тысячи тонн, что обеспечит потребность внутреннего рынка на 28 суток», - сказал Асет Магауов.

    Вице-министр также напомнил о механизме ценообразования на ГСМ на внутреннем рынке. Цены формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком и не привязаны к мировым ценам на нефть.

    «Основными факторами при ценообразовании являются стоимость нефти в Республике Казахстан (внутренние цены), процессинг (услуга по переработке нефти), налоги и акцизы, расходы по лабораторным испытаниям и присадкам, обслуживание банковских займов, подача-уборка цистерн, транспортировка товара и другие сопутствующие расходы», - пояснил Асет Магауов.


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