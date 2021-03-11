Запасы бензина и дизтоплива находятся на комфортном уровне - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совокупные запасы бензина и дизельного топлива в Казахстане находятся на комфортном уровне. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 5 марта текущего года совокупный запас нефтепродуктов находится на комфортном уровне. В частности, по бензину 218,7 тысячи тонн, что достаточно для покрытия 20-суточной потребности страны, а по дизельному топливу - 306,2 тысячи тонн, что обеспечит потребность внутреннего рынка на 28 суток», - сказал Асет Магауов.

Вице-министр также напомнил о механизме ценообразования на ГСМ на внутреннем рынке. Цены формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком и не привязаны к мировым ценам на нефть.

«Основными факторами при ценообразовании являются стоимость нефти в Республике Казахстан (внутренние цены), процессинг (услуга по переработке нефти), налоги и акцизы, расходы по лабораторным испытаниям и присадкам, обслуживание банковских займов, подача-уборка цистерн, транспортировка товара и другие сопутствующие расходы», - пояснил Асет Магауов.