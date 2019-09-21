Запастись заранее углем призывают чиновники жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области не спешат заготавливать уголь на зиму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рассказали, что на отопительный сезон североказахстанцам нужно 385 тысяч тонн угля. Заготовили жители пока только 212 тысяч тонн, или 55%.

«Обычно пик закупа угля приходится с октября по декабрь. Чтобы избежать ажиотажа, населению необходимо активно заготавливать уголь уже сейчас. Цены варьируются от 8,7 тысяч до 16,5 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки угля. Экибастузский стоит - 8,7-10 тысяч тенге, шубаркульский - от 13 до 16,5 тысяч тенге, каражаринский - от 12,7 до 15,5 тысяч тенге, майкубенский - 10,5-14 тысяч тенге», - проинформировали в управлении.

Агитирует население заранее запасаться углем и начальник ведомства Адильбек Аубакиров. На своей странице в Facebook он написал, что лично проверил наличие угля на тупиках в Петропавловске.

«Посетили места продажи угля в областном центре. Уголь на тупиках имеется, однако население неактивно заготавливают уголь на зиму, ждет до последнего, что может привести к ажиотажу. В этой связи хотел попросить граждан активнее приобретать уголь, воспользовавшись благоприятной погодой и отсутствием очередей», - написал А.Аубакиров.

Пользователи предположили, что североказахстанцы опасаются сейчас покупать уголь. Считают, что он якобы прошлогодний и смешан с дешевым, и ждут нового поступления. А.Аубакиров заверил, что сведения не соответствуют действительности.

«Так думают многие граждане, но это неверная информация. Весь уголь привезён в этом году», - написал глава ЖКХ области.

По данным управления, на 34 тупиках области имеется запас угля в объеме 68 тысячи тонн, из них 10 тысяч тонн - в Петропавловске.