Запасом лекарств и продуктов обеспечивают села, которые могут пострадать от паводка в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Буландынском районе Акмолинской области из населенных пунктов, которые в паводковый период могут остаться без автомобильного сообщения, заблаговременно госпитализируют тяжело больных и женщин на последних месяцах беременности. Также эти села обеспечиваются запасом медикаментов и продуктов питания. Об этом сообщил на прошедшем брифинге заместитель акима Буландынского района Ардак Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 2023 году акиматом Буландынского района из средств местного бюджета выделено 8 млн 849 тысяч тг. Дополнительно проводится процедура госзакупки дрона на сумму более 1 млн тенге для осуществления точного мониторинга складывающейся паводковой обстановки.

В Буландынском районе находятся два гидротехнических сооружения, состоящих на балансе акиматов сельских округов. В ходе осмотра установлено, что на Иванковской плотине имеющийся шлюз открыт для спуска воды с водохранилища для принятия талых вод весеннего периода. Водосбросное сооружение плотины находится в аварийном состоянии. На основании заключения технического обследования, по словам замакима, сооружение плотины ремонту не подлежит и необходима полная реконструкция с демонтажем существующего сооружения, износ которого составляет 90%. ПСД находится на доработке, и в случае положительного прохождения госэкспертизы начало работ запланировано на март 2024 года.

«На Прохоровско-Колоколовской плотине паводковые воды сбрасываются путем вскрытия обводного канала. На основании рекомендации акта визуального осмотра гидротехнического сооружения Прохоровско-Колоколовская плотина для безаварийного сброса паводковых вод 2023 года без опорожнения чаши плотины произведено вскрытие обводного канала по гребню. Тело плотины находится в неудовлетворительном состоянии», - сообщил спикер.



Фото: РСК Акмолинской области



В районе есть восемь пунктов сбора пострадавшего населения в восьми населенных пунктах, подверженных паводкам. Запас - 20 кроватей и 50 постельных принадлежностей. Также определяются места отгона домашнего скота с заготовленным запасом кормов.

«Семейно-врачебные амбулатории и медицинские пункты буландынской районной больницы оснащаются необходимыми запасами медикаментов для оказания медицинской помощи пострадавшим от паводков. Для предупреждения угрозы затопления или подтопления населенных пунктов в наиболее опасных участках местными исполнительными органами организовываются дополнительные гидропосты для контроля за уровнем воды в реках и гидротехнических сооружениях», - проинформировал замакима.

Населенные пункты, а это Караозекский, Ергольский, Журавлевский, Айнакольский сельские округа, заблаговременно до паводков обеспечивается запасами продуктов питания и другими необходимыми средствами жизнеобеспечения. С магазинами населенных пунктов заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве по обеспечению запасами продуктов питания и другими необходимыми средствами местных жителей. В предпаводковый период проводятся работы по заблаговременной госпитализации тяжело больных и женщин на последних месяцах беременности из населенных пунктов, которые в паводковый период могут остаться без автомобильного сообщения.

«В весенний период, согласно постановлению акима района, на базе акимата Буландынского района создается оперативный противопаводковый штаб с целью мониторинга, прогнозирования и оценки паводковой обстановки и оперативного реагирования на возможные паводковые явления. Дежурным районного оперативного штаба круглосуточно осуществлялся сбор оперативной информации с сельских округов о прохождении паводка. Касательно проблемных вопросов отмечу, что ежегодно в паводковый период в связи с разрушенным мостом на реке Мат по автодороге областного значения «Жалтыр-Макинск» на 55 км в результате повышенных стоков вод с полей и лесных массивов прекращается движение на объездной дороге на период от 2 до 10 суток для всех видов автотранспорта. Альтернативная дорога по данному сообщению имеется через территорию Аккольского и Атбасарского районов. Согласно информации управления дорог Акмолинской области, по завершении перелива объездную дорогу будет восстанавливать ТОО «Бука» - подрядная организация, строящая мост», - добавил А. Смаилов.