Запас в лекарствах на 28 млрд тенге имеется в медорганизациях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Препараты для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения почти на 70 млрд тенге поступили в медицинские организации с начала года, что составляет около 57% от общегодовой потребности в лекарствах. Об этом сообщили в компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2020 год медорганизации подали заявки на лекарства на сумму 122,3 млрд тенге. Больше всего лекарств поступило в Алматы (10,2 млрд тенге), ВКО (6,5 млрд тенге), в Карагандинскую область (6 млрд тенге), в Нур-Султан (5,4 млрд тенге) и в Алматинскую область (4,7 млрд тенге).При этом пациентам к настоящему моменту выданы лекарства на 42 млрд тенге. Таким образом, в настоящее время в медицинских организациях имеется запас в лекарственных препаратах на сумму порядка 28 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Отметим, что для стационарной помощи в медорганизации страны за 5 месяцев поступили лекарства на сумму 56 млрд тенге, что составляет более 51% от общегодовой потребности стационаров в медикаментах.

В целом, стационары и аптеки при поликлиниках, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатно медицинской помощи и в системе ОСМС, за исключением единичных случаев, обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в рабочем режиме.

В этом году в рамках внедрения системы ОСМС в три раза увеличился перечень заболеваний, при которых пациенты бесплатно обеспечиваются лекарственными препаратами. Сегодня это 136 групп заболеваний – 31 нозология в рамках ГОБМП, 105 – в системе ОСМС. Отметим, что до внедрения системы ОСМС бесплатно обеспечивались пациенты по 45 нозологиям.

Напомним, бесплатными лекарствами в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на регулярной основе обеспечиваются около 1 млн 150 тысяч пациентов.