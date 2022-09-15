НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запас угля для жителей частного сектора столицы составляет более 20 тыс. тонн. Об этом сообщил заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Багдат Байсадыков в прямом эфире на официальной странице акимата в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части угля для населения. В городе имеется 14 точек продажи, в которых свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов. С данными компаниями, как и в прошлом году, подписаны меморандумы о неповышении цен в тупиках, за счет которых цены сохраняются уже несколько лет подряд. По состоянию на 15 сентября имеется запас угля для населения в объеме 20 802 тонны. В основном это Шубарколь – 2 656 тонн; Каражыра – 10 623 тонны, Майкуба - 7 523 тонны», – сказал Б.Байсадыков.

По его словам, практика показывает, что жители начинают массовый закуп угля в октябре, ноябре и декабре.

Обращаясь к жителям частного сектора, спикер попросил для снижения нагрузки на экологию города активно подключаться к системе газоснабжения. По тем домам, которые не планируют подключение к газу в текущем году, рекомендуется уже сегодня начать закупку угля для недопущения ажиотажа в период похолодания.

Б.Байсадыков напомнил также, что отопительный сезон в столице, согласно правилам, начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и ниже, в течение пяти суток.