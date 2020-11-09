Запас лекарств составляет трёхмесячную норму в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в период подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции обеспечили запас лекарств и усилили оснащение поликлиник и больниц. Об этом рассказал глава региона Женис Касымбек на брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пополнили необходимый запас лекарств для больниц, поликлиник и аптек. Сделаны заявки в СК «Фармация» на дополнительный объём препаратов. Сейчас запас лекарственных средств составляет трёхмесячную норму. В том числе все пациенты, состоящие на диспансерном учёте, получат необходимый запас лекарств на три месяца - по январь включительно», - сообщил глава региона.

Дополнительно для реализации в аптеках по доступным ценам приобретаются такие препараты, как «Азитромицин», «Дексаметазон», «Ибупрофен», «Левофлоксацин», «Надропарин», «Ривароксабан», «Цефтриаксон». Это позволит избежать дефицита в сезон повышения заболеваемости.

В области также создан стабилизационный фонд лекарственных средств на 1 млрд тенге. Закуплено 80 тыс. упаковок противовирусных препаратов, 1 100 тыс. упаковок жаропонижающих, 200 тыс. упаковок антибактериальных. Весь этот объём лекарств предназначен для реализации в розничной аптечной сети.

Женис Касымбек рассказал и о том, какое новое оборудование получили больницы. Приобретено 223 ИВЛ-аппарата, 2 500 концентраторов кислорода, 2 600 пульсоксиметров, 40 цифровых рентгеноаппаратов. В 25 госпиталях установлены централизованные системы подачи медицинских газов.

В области функционируют 18 кабинетов компьютерной томографии. Ещё 4 компьютерных томографа устанавливаются в Шахтинске, Балхаше, Жезказгане, Сатпаеве.

Большое внимание уделяется и вопросу кадров, отметил аким области. Медицинским работникам, приезжающим работать в регионы, предоставляют служебное жильё. В этом году обеспечено 120 квартир, в следующем году будет подготовлено ещё 400.

Без гражданской ответственности победить коварный вирус будет невозможно, подчеркнул глава региона.

«Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте дистанцию! С нетерпимостью относитесь к тем, кто пренебрегает санитарными правилами в вашем присутствии. Лучшей поддержкой наших врачей является ваше ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких», - обратился к карагандинцам Женис Касымбек.