Запах сероводорода в Петропавловске: станции фиксируют превышение концентрации в воздухе

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска чуть ли не ежедневно вынуждены вдыхать запах сероводорода, витающий в воздухе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зловоние особенно ощущается в северной части города. В отдельные дни запах тухлых яиц практически неуловим, в некоторые – буквально не дает дышать. Горожанам приходится закрывать окна в тридцатиградусную жару. Пользователи социальных сетей обращаются к местным властям с просьбой разобраться в ситуации и установить источник мерзкого запаха.

Между тем в филиале РГП «Казгидромет» сообщили, что, начиная с апреля, при повышении температуры воздуха автоматические станции фиксируют превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

«Фиксация датчиками превышений зависит от направления и скорости ветра. ПДК сероводорода составляет 8 мкг. Для того, чтобы узнать, во сколько раз наблюдается превышение, необходимо цифру из Airkz разделить на 8. Каждый раз, как только в приложении наблюдается цифра более 8 мкг, цветовой индикатор меняется на красный. Это значит, что ПДК уже превышена», - рассказали в гидрометеорологической службе.

Запах сероводорода ощущается органами дыхания человека при концентрации начиная с 3-4 ПДК. В случае высокого - 10 ПДК и выше – 80 мкг/м3 и выше - и экстремально-высокого загрязнения - 50 ПДК – 400 мкг/м3 - филиал РГП «Казгидромет» извещает уполномоченные органы.

«Информация о качестве атмосферного воздуха отражена в еженедельных, ежемесячных бюллетенях, которые размещены на сайте РГП «Казгидромет», в Instagram-аккаунте @kazhydromet_sko, в Facebook-аккаунте «Казгидромет СКО» и в режиме реального времени через мобильное приложение Airkz», - добавили в службе.

Около месяца назад мы уже рассказывали о том, что экологические посты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Одним из источников неприятного запаха считается местный накопитель сточных вод. Однако в ТОО «Кызылжар су» тогда поспешили заверить, что не только биопруд – причина «ароматной» проблемы города. Но подтвердили, что накопитель за все время существования ни разу не чистили. Цена вопроса – 50 млн тенге, если использовать разработку североказахстанских ученых.