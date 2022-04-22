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    10:18, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Запах сероводорода снова преследует жителей Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На протяжении нескольких лет весна в Петропавловск приходит с запахом сероводорода. Специфический «аромат» витает в воздухе и в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным РГП «Казгидромет», за прошлую неделю в Петропавловске метеопосты зафиксировали 101 случай превышения предельно-допустимых концентраций по сероводороду, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Кизатова.

    Основным источником зловония является местный накопитель сточных вод. Так называемый «Биопруд» не чистили с 1953-го года. Накопившаяся органика во время таяния льда и распространяет запах тухлых яиц по городу. Иногда настолько сильный, что приходится закрывать окна в квартирах.

    ТОО «Кызылжар су», на балансе которого находится накопитель, не первый год пытается решить проблему. В 2021-м остановились на биологическом способе очистки. В биопруд начали запускать микроводоросль хлореллу. Штамм создали североказахстанские ученые.

    «К концу прошлого года в накопитель внесли 9 тыс. литров концентрата микроводоросли Chlorella vulgaris SKO A RKM -0870 и 4 млн литров суспензии микроводоросли Chlorella vulgaris SKO A RKM - 0870, выращенной на сточных водах в промежуточном водоеме. Проводился регулярный мониторинг накопителя «Биопруд». В этом году выполнили подлёдное внесение 19 тыс. литров концентрата микроводоросли Chlorella vulgaris SKO A RKM – 0870. Проводится мониторинг», - прокомментировали ситуацию с очисткой накопителя в пресс-службе компании.

    Программа очистки накопителя рассчитана на три года. В ТОО «Кызылжар су» добавили, что заметные результаты ожидаются не раньше 2023-го года.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Экология Общество
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