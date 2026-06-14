Запах сероводорода в жару снова накрыл Актау: экологи назвали причину

По словам специалистов, источником запаха могут являться КОС-2 (комплекс канализационных очистных сооружений) и хвостохранилище Кошкар-Ата.

С наступлением жаркой погоды в департамент экологии Мангистауской области участились обращения жителей города с жалобами на неприятный запах. В связи с этим специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента в ночь с 12 на 13 июня провели работы по измерению состава атмосферного воздуха вдоль автодороги Актау — Акшукыр. Указанная территория расположена в непосредственной близости от хвостохранилища Кошкар-Ата.

По предварительной оценке экологов, основными источниками неприятного запаха могут быть объект КОС-2 (комплекс канализационных очистных сооружений) и участок хвостохранилища Кошкар-Ата, где скопилась жидкая фаза отходов. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований.

Стоит отметить, что данный вопрос поднимался и в прошлом году. Тогда также было проведено исследование, по итогам которого специалисты заявили, что неприятный запах исходит от жидкой фазы в хвостохранилище Кошкар-Ата. Причиной этого является поступление туда недостаточно очищенных сточных вод из КОС-2.

По словам специалистов, в условиях высоких температур испарения, выделяющиеся из жидкости в хвостохранилище, способствуют постоянному распространению неприятного запаха. Ветер северного направления переносит его на территорию города.

Согласно данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время в хвостохранилище Кошкар-Ата подается чистая вода.

— На объекте КОС-2 строительные работы завершены. С начала года в хранилище радиоактивных отходов Кошкар-Ата направляется очищенная вода, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупреждали о загрязнении воздуха в двух городах Казахстана.