11 Августа 2022 22:09

Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 125 млн тенге задолжали предприятия ЗКО своим работникам. Заработную плату не получили 372 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Руководитель управления по инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов напомнил, что дата выплаты заработной платы должна быть предусмотрена трудовым либо коллективным договором. При этом она выплачивается не реже одного раза в месяц и не позже первой декады следующего месяца.

«При задержке по вине работодателя выплаты заработной платы и иных выплат, работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню. Невыплата зарплаты в полном объеме и в установленные сроки, а также не начисление и невыплата пени за просрочку влекут административную ответственность. Размер штрафа составляет от 91 тыс. 890 тенге для должностных лиц и до 459 тыс. 450 тенге для субъектов крупного бизнеса. Если в течение года нарушение будет повторятся, санкции будут увеличены», - сообщил Асылулан Досжанов.

Выяснилось, что за неоднократную задержку выплаты зарплаты предусмотрена уголовная ответственность работодателя. Ему грозит штраф до 612 тыс. 600 тенге либо исправительные или общественные работы, либо арест до пяти суток.

«В этом году обеспечено погашение задолженности по зарплате в 32 предприятиях на 49 млн тенге, защищены права 349 работников. Работодателям выдано 17 предписаний и 17 работодателей привлечены к ответственности в виде штрафа на 2,5 млн тенге. На сегодня два предприятия, ТОО «Батыс Марка Ламб» и ТОО ИУ «Сатбор», имеют задолженность перед 23 работниками в размере 76,3 млн тенге», - отметил Асылулан Досжанов.

В целом в 2022 году в 34 предприятиях выявлена задолженность по зарплате на 125 млн тенге перед 372 работниками.

Фото: mgorod.kz