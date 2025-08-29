РУ
    21:00, 28 Август 2025 | GMT +5

    Западно-Казахстанская область выиграла командный зачет «Senat Open»

    28 августа в Астане прошёл финал II Открытого кубка «Senat Open» по шахматам. За шахматные доски сели 218 участников – представители всех областей и трёх городов республиканского значения, а также депутаты Парламента, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Церемония открытия началась с исполнения гимнов Казахстана и ФИДЕ. С приветственным словом выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев и президент федерации шахмат Тимур Турлов. Символические первые ходы на стартовых досках сделали именно они.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Финальный турнир проходил по швейцарской системе в девять туров с контролем 10+5. Уже с первых партий выделился круг лидеров. Талгат Бланкин из Павлодарской области одержал девять побед подряд и стал абсолютным победителем соревнований. На втором месте — Таир Жумабаев из Западно-Казахстанской области (8 очков), третьим стал Берик Тлеумбетов из Алматы (7,5 очка).

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Помимо личного зачёта, определялись сильнейшие в командных и специальных категориях: среди женщин победила Зайнабхан Божгулова (Астана), среди госслужащих — Талгат Бланкин, среди ветеранов — Таир Жумабаев. Призы также вручались депутатам, журналистам и другим номинациям.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В командном зачёте третье место заняла команда Астаны, второе — Жамбылской области, победителем стала команда Западно-Казахстанской области.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Финал подвёл итог серии соревнований, стартовавших в феврале. В этом году в турнире приняли участие более 2100 любителей шахмат по всей стране, а с учётом ветеранских этапов их число превысило 3000.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

     

