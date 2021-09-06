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«Запад-2021»: совместные стратегические учения Беларуси, Казахстана и России

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Сентября 2021, 21:30
«Запад-2021»: совместные стратегические учения Беларуси, Казахстана и России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С10 по 16 сентября на территории России и Беларуси пройдут совместные стратегические учения «Запад - 2021», в которых примут участие более 100 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Совместные маневры направлены на борьбу с незаконными вооруженными формированиями и пройдут в два этапа. На них будут отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе проведения специальной войсковой операции. Командиры будут совершенствовать навыки управления подразделениями в составе многонациональных сил. Личный состав проведет разведывательно-поисковые действия, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021» пройдут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.


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