«Запад-2021»: десантники из Казахстана, России и Беларуси выполнили совместные задачи

МУЛИНО. КАЗИНФОРМ - Продолжается активная фаза совместного стратегического учения «Запад-2021». В Российской Федерации на полигоне «Мулино» подразделения Десантно-штурмовых войск Казахстана и Воздушно-десантных войск России освободили населенный пункт от условного противника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Десантники из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ десантировались посадочным способом. Действуя четко и слаженно, воинские контингенты с ходу уничтожили огневые позиции обороняющегося противника у населенных пунктов и на подступах к ним.

Действия тактических десантов поддерживали боевые вертолеты, нанося удары по объектам противника. Выполнение задачи было затруднено ввиду ограниченности зон обстрела, сложности маневра и управления подразделениями.

Подводя итоги, руководство учений отметило слаженность действий сводного подразделения под командованием командиров десантно-штурмовых батальонов из Казахстана и России гвардии майора Аскара Мухита и гвардии подполковника Ивана Яровенко.

В эпизоде было задействовано более 300 десантников, свыше 10 вертолетов армейской авиации.

В Беларуси на Брестском полигоне десант, состоящий из воинских контингентов Казахстана, Беларуси и России, выполнил ночное десантирование из самолетов Ил-76МД. По замыслу учений, спецназ, десантировавшийся с высоты 1500 метров с использованием приборов ночного видения, захватил площадки для высадки десанта, который сразу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений.

Напомним, что совместные стратегические учения «Запад – 2021» одновременно проходят на военных полигонах России и Беларуси. Совместные маневры направлены на борьбу с незаконными вооруженными формированиями.