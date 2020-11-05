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Заочно осуждённый преступник из Грузии задержан в Атырау

5 Ноября 2020 09:36
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Заочно осуждённый преступник из Грузии задержан в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 35-летний гражданин Грузии задержан в Атырау сотрудниками управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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3 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Атырауской области задержали 35-летнего гражданина Грузии.

Мужчина с декабря 2012 года разыскивался грузинской полицией за мошенничество, при этом ему была избрана мера пресечения в виде ареста. В мае 2017 года Тбилисский суд приговорил его к 7 годам лишения свободы заочно.

В настоящее время иностранец водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Регионы  
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