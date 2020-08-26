Занятость коек в инфекционных станционарах Алматы составляет 10%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы алматинцев, аким города сообщил о сохраняющейся стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации. По данным на 26 августа, зарегистрировано 14 129 случаев коронавирусной инфекции, 12 701 человек выздоровел.

«Занятость коек на сегодня составляет всего 10% от общего количества в 5 781 койко-мест. По реанимационным койко-местам занятость составляет 24%. С каждой неделей мы видим улучшение ситуации. Если будем брать амбулаторное лечение, то на сегодня 500 человек находятся под амбулаторным наблюдением, из них процентов 50 – это пациенты средней степени тяжести, и оставшиеся это бессимптомные пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он добавил, что в городе проведено свыше 400 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.