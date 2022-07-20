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Занятость коечного фонда по КВИ составляет 41% в Нур-Султане
20 Июля 2022 14:44

Занятость коечного фонда по КВИ составляет 41% в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов сообщил, что на данный момент в Нур-Султане на стационарном лечении находятся 260 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из развернутых коек сейчас занятость составляет 41%. Имеется достаточная ресурсная база. Не первый год мы проходим такие пики, у нас есть возможность расширения коечного фонда. Лучше этого не допускать, лучше не болеть, вовремя проводить профилактику и соблюдать санитарные меры», - сказал Тимур Муратов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в столице коронавирусной инфекцией в основном заболевают люди, которые ранее не болели COVID-19 и те, у кого отсутствует искусственный иммунитет.

«Такой контингент составляет 70% из всех заболевших. Коронавирусом могут заразиться практически все. Чаще всего заражаются в молодом возрасте. У нас есть вопросы по лечению тех пациентов, у которых коморбидное состояние, то есть это те люди, которые имеют несколько хронических заболеваний, а также люди старшего возраста», - уточнил Тимур Муратов.


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Автор:
Корреспондент
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