Занятость инфекционных коек выросла по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятость инфекционных коек увеличилась в Нур-Султане на 65%, в Алматы - на 32%. Об этом заявил глава Минздрава РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минздрава, занятость инфекционных коек по республике на 29 июня составляет 27%, реанимационных коек - 24%.

«На сегодняшний день занятость инфекционных коек в Нур-Султане составляет 65%, реанимационных коек – 74%, в городе Алматы – 32%, реанимационных коек – 31%», - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании Правительства.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы, введены дополнительные меры, направленные на ограничение деятельности объектов с массовым скоплением населения.

«Также приняты дополнительные меры ограничения в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в связи с переходом указанных регионов в зону повышенного эпидриска или «красную» зону», - проинформировал он.

Напомним, на прошедшей неделе занятость инфекционных коек по республике составляла 25%, реанимационных коек – 21%. Также отмечалось, что в семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость, был сокращен уровень занятости как инфекционных так и реанимационных коек.