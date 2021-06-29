РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:44, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Занятость инфекционных коек выросла по Казахстану

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятость инфекционных коек увеличилась в Нур-Султане на 65%, в Алматы - на 32%. Об этом заявил глава Минздрава РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Минздрава, занятость инфекционных коек по республике на 29 июня составляет 27%, реанимационных коек - 24%.

    «На сегодняшний день занятость инфекционных коек в Нур-Султане составляет 65%, реанимационных коек – 74%, в городе Алматы – 32%, реанимационных коек – 31%», - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании Правительства.

    В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городах Нур-Султан и Алматы, введены дополнительные меры, направленные на ограничение деятельности объектов с массовым скоплением населения.

    «Также приняты дополнительные меры ограничения в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях, в связи с переходом указанных регионов в зону повышенного эпидриска или «красную» зону», - проинформировал он.

    Напомним, на прошедшей неделе занятость инфекционных коек по республике составляла 25%, реанимационных коек – 21%. Также отмечалось, что в семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость, был сокращен уровень занятости как инфекционных так и реанимационных коек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!