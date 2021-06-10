Занятость инфекционных коек снизилась практически во всех регионах - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически во всех регионах отмечается снижение занятости инфекционных коек. Об этом заявил глава Минздрава РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Занятость инфекционных коек по республике на 10 июня составляет 24%, реанимационных коек – 21%. Занятость инфекционных и реанимационных коек за последний месяц снизилась в 1,9 и 1,5 раза соответственно», - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительстве.

«Практически во всех регионах отмечается снижение занятости инфекционных коек, в том числе в городе Алматы - в 4 раза, в Актюбинской - в 3 раза, в Алматинской области - в 2,5 раза, в Туркестанской и Кызылординской, Жамбылской областях - в 2 раза», - сообщил министр.

Напомним, что с начала мая заболеваемость коронавирусом снизилась в 2,1 раза по Казахстану.







