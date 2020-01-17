Занятия второй смены в школах Нур-Султана отменили из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичных школах отменены занятия второй смены, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления образования.

«Управление образования города Нур-Султан сообщает: 17.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются», - сообщили в пресс-службе.

Казгидромет распространил ранее штормовое предупреждение о том, что в Нур-Султане 17 января ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы до 25 м/с.