Занятия в три смены и уроки по 30 минут идут в двух школах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Заниматься в три смены при уроках в 30 минут вынуждены учащиеся двух средних школ в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это общеобразовательные школы №1 имени М.Жумабаева и №18 имени Х. Доспановой. Две эти школы находятся в одном здании и из-за тесноты вынуждены учиться в усеченном режиме. Их положение нам известно. Уже третий год в средней школе №18 учатся дети из двух школ. Уроки сокращаются, тем не менее, учителя выходят из положения за счет внеклассных занятий, за счет факультативов. Придется еще некоторое время потерпеть, пока не построят школу №1 имени М. Жумабаева», -сообщил заместитель акима города Улугбек Тналиев, отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ».

Ответить конкретно, когда учащиеся будут заниматься в одну смену, заместитель акима города затруднился. Сообщив, что «в областном центре 12 школ обучают детей в три смены. Чтобы их разгрузить, в Атырау строится шесть школ. В селе Акжар, в микрорайонах Балауса и Самал идет строительство трех школ на 600 мест. Большая школа на 1200 мест строится в микрорайоне Береке, в селах Дамба и Жанаталап возводятся еще две школы на триста мест каждая. Кроме того, строится новая школа вместо аварийной имени Гани Муратбаева в микрорайоне Жумыскер».