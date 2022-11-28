Занятия в столичных школах для учащихся второй смены не отменяются

28 Ноября 2022, 11:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление образование сообщило о том, что занятия в школах города для учащихся второй смены не отменяются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».

Ранее сообщалось о том, что учащиеся 0-4 классов первой смены перешли на дистанционный формат обучения.