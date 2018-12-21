Занятия в школе отменили в Астане для учащихся второй смены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза в Астане отменили занятия для учащихся 0 - 9 классов второй смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.

«21.12.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются», - говорится в распространённом сообщении.