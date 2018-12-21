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Занятия в школе отменили в Астане для учащихся второй смены
21 Декабря 2018 11:36 315
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза в Астане отменили занятия для учащихся 0 - 9 классов второй смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.
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«21.12.2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются», - говорится в распространённом сообщении.
Ключевые слова: Образование, Астана, Погода,
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