Занятия в школах перевели в онлайн-формат в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау занятия во всех школах перевели в онлайн-формат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями - снегопадом и метелью, учащиеся 0-11 классов города Атырау сегодня днем и завтра, 8 февраля, будут обучаться в онлайн-формате.

Сильный снегопад, второй на неделе, начался ночью и не продолжается. Снегопад сопровождается низовой метелью, видимость на дорогах ухудшилась. Температура минус 3-4 градуса.