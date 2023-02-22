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Занятия в школах отменили из-за гололеда в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Февраля 2023, 08:09
Занятия в школах отменили из-за гололеда в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за сильного гололеда занятия для первой смены перевели в дистанционный режим, на несколько часов отменили движение общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ночью в городе прошел дождь. Утром на дорогах образовалась ледяная корка.

По информации городского акимата, из-за погодных условий на проезжей части и тротуарах – наледь. Сейчас работает специализированная техника по подсыпке дорог и тротуаров. Общественный транспорт начнет работать позже. Водителей и пешеходов убедительно просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

Школьников, которые обучаются в первую смену, перевели на дистанционный режим.


Северо-Казахстанская область   Образование   Транспорт   Общество   Погода  
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