Занятия в школах отменили из-за гололеда в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за сильного гололеда занятия для первой смены перевели в дистанционный режим, на несколько часов отменили движение общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ночью в городе прошел дождь. Утром на дорогах образовалась ледяная корка.

По информации городского акимата, из-за погодных условий на проезжей части и тротуарах – наледь. Сейчас работает специализированная техника по подсыпке дорог и тротуаров. Общественный транспорт начнет работать позже. Водителей и пешеходов убедительно просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

Школьников, которые обучаются в первую смену, перевели на дистанционный режим.