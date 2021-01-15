Занятия в школах отменены 15 января в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 15 января отменены занятия в школах, закрыты детские сады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления образования, 15 января занятия во всех школах региона переводятся в формат онлайн. Это касается как младшеклассников дежурных групп, так и детей более старшего возраста, посещающих в селах малокомплектные школы. Также не будут принимать детей 15 января все дошкольные учреждения.

«Это связано с плохими погодными условиями - сильным порывистым ветром, скорость которого, по прогнозам синоптиков, может превышать 20 метров в секунду и обрушившейся на регион во многих местах пыльной бурей», - пояснили в ведомстве.

По информации управления образования, на сегодня в области работают 196 общеобразовательных школ, где должны обучаться 134 тысячи детей. В дежурных классах учатся более 25 тысяч человек.

Напомним, 14 января из-за непогоды в Атырауской области также были отменены занятия для школьников младших классов. Из-за непогоды ряд сел и городских микрорайонов остались без света.

Тем временем ветер практически во всех районах области не стихает. Департамент по чрезвычайным ситуациям области от РГП «Казгидромет» получил штормовое предупреждение на 15 января, где говорится о том, что шторм в регионе не прекратится, ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.