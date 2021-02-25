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    12:25, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Занятия в школах Нур-Султана переведены на дистанционный формат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в столице занятия школьников переводятся на дистанционный формат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0- 11(12) классов второй смены, а также для студентов колледжей 1 курсов переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении у правления образования города Нур-Султана.


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