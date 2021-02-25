Занятия в школах Нур-Султана переведены на дистанционный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в столице занятия школьников переводятся на дистанционный формат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0- 11(12) классов второй смены, а также для студентов колледжей 1 курсов переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении у правления образования города Нур-Султана.