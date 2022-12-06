Занятия в школах нескольких регионов переведены на дистанционный формат

6 Декабря 2022, 07:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия переведены на дистанционный формат в школах нескольких регионов республики из-за мороза, передает МИА «Казинформ».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-9 классов первой и второй смены переводятся в дистанционный формат обучения», - сообщили в отделе образования города Караганды.

ВАбайской области: в Семее заянтия для учеников 1-9 классов первой смены, в Аягозском, Бородулихинском, Жарминском для учеников 1-4 классов, в Бескарагайском - для всех учащихся уроки в школах переведены на онлайн-формат. В остальных районах области занятия пройдут в штатном режиме.

Как сообщали в столичном управлении образования, в Астане в связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения.