Занятия в школах Костаная переводятся в дистанционный формат

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Занятия в школах Костаная с 19 февраля переводятся в дистанционный формат из-за последствий бурана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Alau.kz.

Как сообщили в отделе образования Костаная, в связи с погодными условиями, последствиями после бурана: ограничение передвижения, угрозой обрыва проводов электроснабжения, открытых люков, с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ Костаная 19 февраля учащиеся 1-2 смены переводятся на дистанционный формат обучения.

В Рудном 19 февраля учащиеся 1 смены будут учиться в дистанционном формате.

Напомним, в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 19 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер северо-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.