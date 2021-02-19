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    23:14, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Занятия в школах Костаная переводятся в дистанционный формат

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Занятия в школах Костаная с 19 февраля переводятся в дистанционный формат из-за последствий бурана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Alau.kz.

    Как сообщили в отделе образования Костаная, в связи с погодными условиями, последствиями после бурана: ограничение передвижения, угрозой обрыва проводов электроснабжения, открытых люков, с целью недопущения несчастных случаев с учащимися школ Костаная 19 февраля учащиеся 1-2 смены переводятся на дистанционный формат обучения.

    В Рудном 19 февраля учащиеся 1 смены будут учиться в дистанционном формате.

    Напомним, в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 19 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер северо-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.


    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Костанайская область Образование МОН
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