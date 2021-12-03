Занятия в школах Караганды пройдут дистанционно

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Учащихся 0-11 классов перевели на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прес-службу Отдела образования Карагандинской области.

«Отдел образования г. Караганды информирует: 03.12.2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями, занятия в штатном режиме в 0-11 классах первой и второй смены отменяются. Уроки проводятся в дистанционном режиме», - сообщается в Instagram Отдела образования Карагандинской области.