Занятия в школах для первой смены отменили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Занятия в школах и колледжах отменили для первой смены в ряде городов и районов Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

«В связи с понижением температуры наружного воздуха 25 января отменяются занятия в школах 0-11 классы, 1-2 курсов колледжей первой смены в городах Семее, Риддере, Курчатове, в Глубоковском, Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском, Уланском Шемонаихинском районах. С 0 по 9 классы первой смены в городе Усть-Каменогорске и Аягозском районе. С 0 по 4 классы первой смены в районе Алтай», - сообщили в ДЧС региона.