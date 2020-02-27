Занятия в костанайских школах отменили из-за непогоды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Информацию об отмене уроков в школах распространил отдел образования Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

В связи с метелью, сильным ветром 16-18 м/с, порывами до 25 м/с, ограниченной видимостью 27 февраля занятия для учащихся 0-7 классов первой смены по городу Костанаю отменены.