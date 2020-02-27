Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:27
-
вчера 21:23
-
-
-
-
вчера 20:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Занятия в костанайских школах отменили из-за непогоды
27 Февраля 2020 07:55
Поделиться:
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Информацию об отмене уроков в школах распространил отдел образования Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.
Новости по темеОтменены занятия в школах Кокшетау Все автодороги Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей закрыты Из-за непогоды в Семее отменены занятия в школах и колледжах
В связи с метелью, сильным ветром 16-18 м/с, порывами до 25 м/с, ограниченной видимостью 27 февраля занятия для учащихся 0-7 классов первой смены по городу Костанаю отменены.
Ключевые слова: Костанайская область, Образование, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Гололед в столице: коммунальные службы работают в усиленном режиме
- Отменены занятия в школах Кокшетау
- Все автодороги Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей закрыты
- Из-за непогоды в Семее отменены занятия в школах и колледжах
- Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены отменили в столице
- О надвигающемся шторме предупредили жителей Атырауской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047