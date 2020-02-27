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Занятия в костанайских школах отменили из-за непогоды

27 Февраля 2020 07:55
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Занятия в костанайских школах отменили из-за непогоды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Информацию об отмене уроков в школах распространил отдел образования Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

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В связи с метелью, сильным ветром 16-18 м/с, порывами до 25 м/с, ограниченной видимостью 27 февраля занятия для учащихся 0-7 классов первой смены по городу Костанаю отменены.


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Ключевые слова: Костанайская область, Образование, Погода,
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