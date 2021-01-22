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    13:35, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Занятия столичных школьников 0-4 классов второй смены пройдут дистанционно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 января, в связи с ухудшением погоды, учащиеся младших классов второй смены переходят на дистанционный форму обучения. Об этом сообщило управление образования Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    «22.01.2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщило столичное управление образования», - говорится в сообщении.

    Напомним, погоду Казахстана 22 января будет определять Южный циклон, с которым на большей части республики ожидается снег, в центре и востоке местами сильный снег, на юге, юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 м/с и более.



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