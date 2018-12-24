Занятия школьников отменили 25 декабря в Астане из-за мороза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курса колледжей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города Астаны.

«25 декабря в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются», - сообщает пресс-служба управления образования города Астаны.