Занятия по арт-терапии для осужденных устроили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Психологи учреждения АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области погрузили осужденных в детство. С помощью арт-терапии специалисты попытались разбудить светлые чувства и воспоминания осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне Дня защиты детей сотрудниками группы психологического обеспечения среди спецконтингента проведен тренинг на тему «Детство - лучшая пора», где основной задачей было при помощи сказкотерапии вернуть осужденных в глубокое прошлое. Вспомнить приятные события, родителей которые когда-то читали им сказки, где закладывали глубинные смыслы жизни и образы. И именно эти образы зачастую помогали понять, что хорошо, а что плохо, как можно находить решения в самых безвыходных ситуациях.

Осуждённым продемонстрированы видеоролики на темы «Берегите своих родителей», «Дети – это целая вселенная», «Праздник детства».

Самым запоминающимся упражнением была арт-терапия на тему «С кем я встречал День защиты детей». Участники группы воодушевленно погрузились в детский возраст, личные воспоминания и при помощи лепки из пластилина создали город детства.

«При проведении тренинговых мероприятий мы можем отметить, что из 100% осуждённых лишь 30% имели счастливое детство. Многим не доставало любви от одного из отсутствующих родителей, а 25 % осужденных вовсе воспитывались в детских домах. Этот праздник осуждённые встречают с улыбкой, некоторые же со слезами на глазах, так выражая печаль о своей жизни и о том, что по своей глупости не смогли сами создать благополучные условия счастливого детства своим детям. День защиты детей – это важное социальное явление, которое позволяет обратить внимание на тяжёлые условия и обстоятельства жизни будущих поколений. Этот праздник напоминает всему обществу о том, что от того, в каких условиях будут расти дети, будет зависеть будущее всего человечества!» - сообщила старший инспектор учреждения АК-159/5 майор юстиции Маргарита Хабибрахманова.