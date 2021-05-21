Занятия по антитеррору проводят в учебных заведениях Костаная полицейские
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию экстремизму совместно с акиматом и департаментом Комитета национальной безопасности по Костанайской области проведены антитеррористические занятия с руководителями учебных заведений региона и органов образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в департаменте полиции, в свете последних событий, произошедших в Российской Федерации, на базе Управления образования Костанайской области проведен онлайн семинар на платформе Zoom с директорами колледжей, школ и детских садов региона.
«Доведена информация по действиям при угрозе совершения акта терроризма, уголовной ответственности и последствий за ложные сообщения об акте терроризма, а также нововведениям в законодательстве в сфере противодействия терроризму», – отмечают в ведомстве.
Также уделено внимание профилактике религиозного экстремизма в обществе, среди молодежи, оказанию помощи в организации профилактических мер в условиях ЧС.
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