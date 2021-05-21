+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Занятия по антитеррору проводят в учебных заведениях Костаная полицейские

21 Мая 2021 02:02
Поделиться:
Занятия по антитеррору проводят в учебных заведениях Костаная полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию экстремизму совместно с акиматом и департаментом Комитета национальной безопасности по Костанайской области проведены антитеррористические занятия с руководителями учебных заведений региона и органов образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Костанае подвели итоги областного конкурса патриотических клубов «Адал Ұрпақ»
В Костанае полицейский спас ребенка от падения Труженику тыла в раскрытии кражи помогли костанайские полицейские ДУМК открыло новое образовательное учреждение в ЗКО

Как рассказали в департаменте полиции, в свете последних событий, произошедших в Российской Федерации, на базе Управления образования Костанайской области проведен онлайн семинар на платформе Zoom с директорами колледжей, школ и детских садов региона.

«Доведена информация по действиям при угрозе совершения акта терроризма, уголовной ответственности и последствий за ложные сообщения об акте терроризма, а также нововведениям в законодательстве в сфере противодействия терроризму», – отмечают в ведомстве.

Также уделено внимание профилактике религиозного экстремизма в обществе, среди молодежи, оказанию помощи в организации профилактических мер в условиях ЧС.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Образование   #КНБ РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
В Костанае подвели итоги областного конкурса патриотических клубов «Адал Ұрпақ»
В Костанае полицейский спас ребенка от падения
Труженику тыла в раскрытии кражи помогли костанайские полицейские
ДУМК открыло новое образовательное учреждение в ЗКО
Популярное
1 «Астана Су Арнасы» предупредила жителей столицы о прекращении подачи воды
2 Стоит ли казахстанцам бояться индийского штамма, ответили в Минздраве
3 2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
4 В летний сезон увеличится количество поездов
5 В столице выявили строительные компании, не имеющие специального разрешения
Читайте также
Труженику тыла в раскрытии кражи помогли костанайские полицейские
Более 100 тысяч костанайцев получили вакцину от COVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анастасия Палагутина
Анастасия Палагутина
954-047
rusred@inform.kz

Архив