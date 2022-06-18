18 Июня 2022 18:54

Занятия по антитеррористической защищенности провели полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции города Нур-Султан​а проведены занятия по антитеррористической подготовке с руководителями школ и садиков с подключением на платформе Zoom более 172 объектов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

На онлайн-встрече были подробно разъяснены нормы законодательства Республики Казахстан в сфере антитеррористической защищенности объектов УТО (уязвимых в террористическом отношении).

Руководители или должностные лица объектов УТО с целью обеспечения антитеррористической защищенности обязаны реализовывать мероприятия по обеспечению соответствующего пропускного режима, оснащению объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, разработке паспорта антитеррористической защищенности объекта УТО, организации профилактических и учебных мероприятий с персоналом объектов УТО, участию с уполномоченными органами при планировании и организации совместных действий по вопросам реагирования на акты терроризма.

Ранее сообщалось, что плановые антитеррористические учения проходят в Нур-Султане и селе Акмол.



