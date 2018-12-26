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Занятия первой смены отменены в Астане
26 Декабря 2018 07:06 64
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия первой смены отменены в Астане для учащихся 0-9 классов, передает МИА «Казинформ».
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«26 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются», - говорится в сообщении управления образования Астаны.
Ключевые слова: Погода, Астана, Образование,
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