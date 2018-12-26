Занятия первой смены отменены в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия первой смены отменены в Астане для учащихся 0-9 классов, передает МИА «Казинформ».

«26 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются», - говорится в сообщении управления образования Астаны.