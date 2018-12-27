Занятия первой смены для учащихся 0-4 классов отменены в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия первой смены для учащихся младших классов отменены в Астане, передает МИА «Казинформ».

«27 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются», - говорится в сообщении управления образования Астаны.



По информации синоптиков, температура воздуха в столице на данный момент составляет - 27 градусов мороза.