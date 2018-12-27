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Занятия первой смены для учащихся 0-4 классов отменены в Астане

27 Декабря 2018 07:03 134
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Занятия первой смены для учащихся 0-4 классов отменены в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия первой смены для учащихся младших классов отменены в Астане, передает МИА «Казинформ».

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«27 декабря 2018 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются», - говорится в сообщении управления образования Астаны.

По информации синоптиков, температура воздуха в столице на данный момент составляет - 27 градусов мороза.

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Ключевые слова: Образование, Астана, Погода,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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