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Занятия отменили в школах восьми районов Карагандинской области

17 Января 2022 08:57
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Занятия отменили в школах восьми районов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за погодных условий в восьми районах и городах Карагандинской области отменили занятия в школах. Уроки будут проводиться в дистанционном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления образования, 17 января, по состоянию на 07:30, в связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед) в восьми регионах занятия для первой и второй смены учащихся с 0 по 11 классы переводятся на дистанционный формат обучения.

На «удаленку» перешли ученики школ Абайского и Жанааркинского районов, Балкаша, Караганды, Каражала, Сарани, Темиртау, Шахтинска.

В Актогайском районе в школе КГУ «ОШ им.Н.Абдирова» занятия для учащихся 0-11 классов первой и второй смены переходят на дистанционный формат обучения. В Бухаржырауском районе занятия в таком формате пройдут в 14 школах района. В Каркаралинском районе на «удаленку» перешли школа КГУ «ОШ №1 им. Академика О. Жаутыкова города Каркаралинска» и КГУ «ОШ №2 им. А. Ермекова города Каркаралинска».

В Нуринском районе школа КГУ «ОШ имени Ш. Уалиханова»,«ОШ имени М. Жумабаева», «ОШ имени Ы. Алтынсарина». В Осакаровском районе занятия в школах СШ №1, 12, 9, 23, 26,15, 28, 32, 25, 24, 13 района для учащихся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

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#Карагандинская область   #Образование   #Погода  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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