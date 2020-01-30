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Занятия отменили для учащихся школ первой смены 0-9 классов в Нур-Султане
30 Января 2020 07:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане отменили занятия 30 января, для учащихся школ первой смены с 0 по 9 классы из-за морозов, передает МИА «Казинформ».
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Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «30.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются. В городе сильный мороз до минус 29 градусов».
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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