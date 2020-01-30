Занятия отменили для учащихся школ первой смены 0-9 классов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане отменили занятия 30 января, для учащихся школ первой смены с 0 по 9 классы из-за морозов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «30.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются. В городе сильный мороз до минус 29 градусов».