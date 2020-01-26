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Занятия отменили для учащихся школ и колледжей столицы
26 Января 2020 19:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане отменили занятия на понедельник, 27 января, в школах и для 1-2 курсов колледжей. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Как сообщили в управлении образования города Нур-Султана: «27.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой и второй смены и студентов всех курсов колледжей отменяются».
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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