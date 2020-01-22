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Занятия отменили для учащихся 0 – 9 классов второй смены в Нур-Султане

22 Января 2020 11:34
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Занятия отменили для учащихся 0 – 9 классов второй смены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия для учащихся 0 – 9 классов второй смены, передает МИА «Казинформ».

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«22.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0 - 9 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления образования столицы в Facebook.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
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Ринат Дусумов

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