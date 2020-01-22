Новости
Занятия отменили для учащихся 0 – 9 классов второй смены в Нур-Султане
22 Января 2020 11:34
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане отменили занятия для учащихся 0 – 9 классов второй смены, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеВ некоторых районах ВКО отменены занятия в школах и колледжах Занятия второй смены в школах Нур-Султана отменили из-за непогоды Занятия для школьников 0-4 классов первой смены отменены в Нур-Султане
«22.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0 - 9 классов второй смены отменяются», - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления образования столицы в Facebook.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 175-летие Абая отметят в «Астана Опера»
- Руководитель райотдела образования осужден за коррупцию в ЗКО
- Юные столичные домбристы вернулись с победой из Дубая
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 января
- В столице найден ранее пропавший подросток
- Рабочую группу по вопросам строительства совместно с акиматом Нур-Султана намерены создать в «Атамекен»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047